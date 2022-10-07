Петржела считает, что Бакаев сделал правильный выбор

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал игру новичка «сине-бело-голубых» Зелимхана Бакаева.

«У него точно будет шанс заиграть в основе, всё зависит от него. В «Зените» очень сильные игроки, высокая конкуренция. Это должно позволить Бакаеву стать сильнее», – заявил экс-тренер клуба из Северной столицы в интервью «РБ Спорт». По словам чешского специалиста, Бакаев сделал правильный выбор, став игроком «Зенита», однако для прогресса в таком клубе Зелимхан должен быть готов к вызовам.

Напомним, что бывший полузащитник «Спартака» переехал в Санкт-Петербург на правах свободного агента на следующие три сезона. В текущем розыгрыше РПЛ на счету Бакаева лишь один забитый мяч в девяти встречах.

