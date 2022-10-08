Ловрен заявил, что качество поля в Воронеже не может быть оправданием для «Зенита»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался после матча 12-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

«Я думаю, что здесь одна из самых крутых атмосфер среди стадионов РПЛ. Конечно, стадион не самый новый, но атмосфера супер», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».

По словам футболиста, на поле в Воронеже играть очень сложно, но это не может быть оправданием такого результата.

В этом сезоне 33-летний защитник принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч и записал в свой актив одну результативную передачу.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 30 очков после 12-ти туров.