Игонин: «Я очень рад»

Мы уже сообщали о том, что лидирующий в турнирной таблице российского чемпионата питерский «Зенит» собирается продлить контракт с полузащитником Далером Кузяевым, причем на улучшенных условиях. Этим очень доволен бывший игрок клуба Алексей Игонин, который высоко ценит Кузяева, считая его одним из лучших в России на конкретной позиции. Он прокомментировал свои ожидания.

- Очень рад. Он один из лучших футболистов на своей позиции, здесь вопросов не должно быть. Это говорит о том, что «Зенит» спокойно и планомерно готовится к будущему, - цитирует слова Алексея Игонина Metaratings.ru.