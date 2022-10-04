Мостовой объяснил, почему «Зенит» каждый год показывает хорошие результаты

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Владислава Радимова с поста наставника «Зенита-2». Напомним, тренер был назначен советником по развитию молодёжного футбола в стане «сине-бело-голубых».

«Владислав Радимов уже давно в «Зените-2». Почему бы ему не выбрать время и не уйти на другую должность, как, например, Андрей Аршавин», — цитирует Мостового Sport 24.

Эксперт отметил, что в «Зените» стараются сохранять в клубе своих бывших футболистов, поэтому санкт-петербургский клуб каждый год дает результат, а в «Спартаке» этого нет.

После 11-ти туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 29 очков.