Юрист: «Если Малком и Клаудиньо не играли за сборную на ЧМ, то они могут выступать за Россию»

Юрист Анна Анцелиович рассказала, что бразильские звёзды «Зенита» Малком Филипе и Клаудиньо смогут выступать за сборную России.

«Если они не играли за сборную страны в чемпионатах мира, то потенциально могут играть за Россию. ФИФА не интересуется Олимпиадой. Чемпионат мира, континентальное первенство и так далее — да», – заявила юрист в интервью Sport24.

Напомним, что оба футболиста планируют получить российское гражданство, что даст им возможность привлекаться в национальную команду России. Напомним, что по аналогичному пути ранее пошли Марио Фернандес и Ари.

