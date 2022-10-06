Семак рассказал о комитете по социальной ответственности

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, чем будет заниматься комитет по социальной ответственности, а также о своей роли в нём.

Семак сказал, что с ним связался Алексей Смертин - человек, при большом участии которого этот комитет в принципе увидел свет. Специалист отметил - повышенного внимания требуют те сферы игры, которые не столь популярны, как, например, сфера, касающаяся людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Комитет будет заниматься координацией и помощью. Широкий спектр», - цитирует наставника «сине-бело-голубых» официальный сайт клуба.

Семак подчеркнул, что рад быть участником, а также, что ему не чужда социальная помощь.