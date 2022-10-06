Федотов высказался о российских паспортах для Малкома и Клаудиньо

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о недавних новостях о желании игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома Филипе получить российское гражданство.

«Российские паспорта у Клаудиньо и Малкома? Это их выбор», — приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс». Возможное получение второго гражданства недавно прокомментировал и сам Малком, отметив, что такой шаг поможет руководству «Зенита» подписать ещё одного легионера.

Напомним, что в таблице Российской премьер-лиги ЦСКА занимает вторую строчку, отставая от «сине-бело-голубых» на шесть баллов.

