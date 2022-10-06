Орлов считает, что ещё рано говорить о чемпионстве «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что пока рано говорить о чемпионстве «Зенита», который после 11 туров РПЛ уверенно возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 29 набранными очками в своём активе.

«О том, что «Зенит» чемпион, говорить ещё рано. У него тоже могут быть потери в виде травм и дисквалификаций. Что такое отрыв в шесть очков? Это всего два матча. Два раза сыграл вничью — и расстояние до второго места сокращается», — цитирует Орлова Sport24.

Также журналист вспомнил и о разгромном поражении петербуржцев от «Спартака» (0:3) в матче группового этапа Фонбет Кубка России, который показал, что «сине-бело-голубых» можно обыгрывать.

Напомним, что на данный момент ближайшим преследователем команды Сергея Семака является ЦСКА, набравший 23 очка. Свой следующий матч «Зенит» проведёт 8 октября против «Факела». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.