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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов высказался об интриге в чемпионате России эксклюзив

04 Октября 2022 • 20:15 Комментировать
Факел
...
Зенит
08.10 14:00

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об интриге в чемпионате России.  

«Понятно дело, что в России «Зенит» - самая сильная команда. В коллективе хороший подбор футболистов, которые уже вместе играют на протяжении последних трёх лет. Поэтому, шансов немного для других команд остаётся. Плюс команды, которые преследуют «Зенит», теряют очки, а команда Семака приобретает их, поэтому разрыв становится всё больше.   

Сейчас очень тяжело создать конкуренцию другим командам. Я не вижу конкурентноспособную команду, чтоб могла бороться с «Зенитом» в этом сезоне», — сказал Колыванов.

После 11 туров «Зенит» является единоличным лидером в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 29 очков и опережает ближайших преследователей, ЦСКА и «Ростов», на шесть и семь очков соответственно.

В 12-м туре команда Сергея Семака на выезде проведёт матч против «Факела». Встреча пройдёт в Воронеже 8 октября.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Колыванов РПЛ
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