Игрок «Оренбурга» Марин: «Я стараюсь проявлять себя в каждом матче, чтобы на меня обратил внимание «Зенит»

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин признался, что в будущем хотел бы оказаться в одном из топовых российских клубов.

Напомним, 24-летний костариканец перешёл в «Оренбург» минувшим летом из клуба «Депортиво Саприсса».

«Для меня важно день ото дня прогрессировать, показывать результат в своей команде. Так я буду чувствовать себя счастливым. Я стараюсь проявлять себя в каждом матче, чтобы, в том числе, на меня обратили внимание такие команды, как «Зенит» и другие топы», — цитирует Марина Metaratings.

В текущем сезоне РПЛ на счету полузащитника три забитых мяча и одна результативная передача в 10 проведённых встречах. Действующий контракт Марина с «Оренбургом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Коста-Рики в 400 тысяч евро.