Агент Вендела: «Мы не обсуждали получение российского паспорта»

Тьягу Рибейру, представитель полузащитника петербургского «Зенита» Маркуса Вендела, прокомментировал возможность получения своим клиентом российского паспорта.

«Мы никогда не обсуждали с Венделом получение российского паспорта», — рассказал агент бразильского хавбека в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что в ускоренном порядке получить российское гражданство могут другие лидеры «сине-бело-голубых», а именно Малком Филипе и Клаудиньо. Атакующие футболисты получат возможность выступать за национальную команду России, а также освободят два легионерских места в заявке «Зенита».

