Сергеев пропускает матч с «Факелом» из-за болезни

Известна причина, по которой форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев пропускает встречу 12 тура Российской премьер-лиги против «Факела».

По информации пресс-службы клуба, нападающий простудился, из-за чего не попал в заявку на игру и остался в Северной столице. Место в основе «сине-бело-голубых» занял Матео Кассьерра, который не отметился ни одним голом в нынешнем розыгрыше чемпионата.

К середине первого тайма «Зенит» играет вничью со счётом 1:1. На гол с углового Георги Гонгадзе на 12-й минуте подопечные Сергея Семака ответили мячом Малкома Филипе на 28-й минуте.

