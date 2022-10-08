Божин признан лучшим игроком матча «Факел» - «Зенит»

Защитник «Факела» стал лучшим игроком в матче 12-го тура против «Зенита». Игра завершилась ничейным результатом (1:1). Стоит отметить, что футболист получил болезненный удар в нос, но смог продолжить игру, несмотря на рассечение.

В нынешнем сезоне 28-летний Божин принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

Напомним, эта игра стала четвертой подряд без поражений для «Факела». Воронежский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе десять набранных очков.