Тихонов не верит в успех «Факела» против «Зенита»

Легенда столичного «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче петербургского «Зенита» против воронежского «Факела».

«Факел» неплохо играет у себя дома, иногда вырывает очки в матчах с сильными соперниками, но с «Зенитом» вряд ли это получится, потому что он на голову сильнее», – приводит слова экс-полузащитника «красно-белых» издание Metaratings.ru. По его мнению, единственной помехой для «сине-бело-голубых» могут стать отсутствие настроя или проблемы с полем.

«Факел» и «Зенит» встретятся в Воронеже уже завтра. Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

