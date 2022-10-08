Бубнов: «Зенит» пострадал из-за газона»

В матче двенадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги питерский «Зенит» не сумел переиграть воронежский «Факел», матч, прошедший в Воронеже, завершился со счетом 1:1. Известный специалист Александр Бубнов, в прошлом выступавший за московский «Спартак» и за сборную СССР, считает причиной относительной неудачи «Зенита» специфический газон стадиона в Воронеже.

- На воронежский газон многие жалуются — и вот теперь «Зенит» тоже пострадал из-за него. Достаточно посмотреть хотя бы на промах Малкома в первом тайме! Кроме того, на таком поле трудно ускорять игру: мяч дробит, приходится поднимать его вверх. А «Зенит» всё-таки привык к комбинационному футболу, - цитирует специалиста Sportbox.ru.

В тринадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Зенит» сыграет в гостях с «Пари НН».