Семак: «Ловрен — профессионал до мозга костей»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о капитане «сине-бело-голубых» Деяне Ловрене.

«Ловрен действительно выглядит уверенно, но он всегда работает на максимуме своих возможностей, он профессионал до мозга костей», – заявил главный тренер чемпионов России, чьи слова приводит пресс-служба клуба. По его мнению, предстоящий ЧМ-2022 добавляет победителю Лиги чемпионов мотивации.

Напомним, что хорватский защитник переехал в «Зенит» в 2020 году. Катарский мундиаль, на который Ловрен поедет в статусе вице-чемпиона мира, стартует 20 ноября.

