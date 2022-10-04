Канищев: «Зенит» будет первым, а кто займёт последующие места — не так важно

Бывший футболист «Спартака» Александр Канищев высказался об уровне РПЛ.

«Уровень РПЛ снизился с отъездом многих легионеров, которые определяли игру», — заявил Канищев «Чемпионату».

По мнению эксперта, на уровне лиги также сказывается отстранение клубов и сборных от международных турниров. Российская премьер-лига больше не является захватывающей, всем известно, что первое место будет за «Зенитом», а как дальше распределятся позиции — не так важно.

После 11-ти туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ санкт-петербургский «Зенит», имея в своем активе 29 набранных очков. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22) и «Спартак» (22).