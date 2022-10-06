Игонин: Кузяев — один из ключевых игроков «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном продлении трудового договора полузащитника Далера Кузяева с санкт-петербургским клубом.

«Конечно, хорошо, что такой игрок, как Кузяев может остаться в «Зените». Он один из ключевых игроков команды. Думаю, переговоры о новом контракте займут минут 10», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Кузяев очень нужен «Зениту», он принял правильно решение, когда решил не ехать в Европу, а остаться в стане «сине-бело-голубых».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб предложит новый контракт своему полузащитнику.