Мостовой — о чемпионской гонке в РПЛ: «Мы ждём, до какого тура сохранится интрига»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Давайте так: мы большую часть времени говорим, что чемпионские перспективы – это, прежде всего, «Зенит». Мы ждем, до какого тура сохранится интрига», — заявил Мостового Rusfootball.

Эксперт считает, что шансы догонять и приближаться к «Зениту» есть у «Спартака», ЦСКА и «Ростова», у всех эти шансы одинаковые.

После 11-ти туров санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. Его преследователями являются ЦСКА (23), «Ростов» (22) и «Спартак» (22).