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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: «Зенит» — бесспорный лидер на протяжении нескольких лет»

06 Октября 2022 • 10:33 Комментировать
Факел
...
Зенит
08.10 14:00

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин не видит конкурентов у «сине-бело-голубых» на пути к пятому подряд чемпионскому титулу.

«Я думаю, что конкуренция фактически отсутствует. «Зенит» — бесспорный лидер уже на протяжении нескольких лет по всем показателям, а не только в таблице. Это очевидно», — заявил экс-футболист клуба из Северной столицы в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в таблице текущего розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» обеспечил себе комфортное преимущество в шесть баллов от второго места после 11 сыгранных матчей. В случае победы в этом сезоне петербургский клуб получит право добавить вторую звезду над эмблемой за десятое в истории чемпионство.

Глава РФС Александр Дюков, в свою очередь, недавно опроверг отсутствие интереса к лидерской гонке в чемпионате.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Алексей Игонин РПЛ
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