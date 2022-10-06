Игонин: «Зенит» — бесспорный лидер на протяжении нескольких лет»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин не видит конкурентов у «сине-бело-голубых» на пути к пятому подряд чемпионскому титулу.

«Я думаю, что конкуренция фактически отсутствует. «Зенит» — бесспорный лидер уже на протяжении нескольких лет по всем показателям, а не только в таблице. Это очевидно», — заявил экс-футболист клуба из Северной столицы в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в таблице текущего розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» обеспечил себе комфортное преимущество в шесть баллов от второго места после 11 сыгранных матчей. В случае победы в этом сезоне петербургский клуб получит право добавить вторую звезду над эмблемой за десятое в истории чемпионство.

Глава РФС Александр Дюков, в свою очередь, недавно опроверг отсутствие интереса к лидерской гонке в чемпионате.

