​Семак ожидает сложного матча в гостях у «Факела»

После победы над «Ростовом» (3:1) «Зенит» увеличил отрыв от ближайшего преследователя до шести очков. Теперь Сергей Семак будет готовить команду к гостевой игре против «Факела». Рулевой «сине-бело-голубых» ожидает сложного матча в Воронеже.

«Со всеми соперниками непросто играть, тем более с «Факелом» - командой, которая действует очень агрессивно, очень много единоборств, непростое поле, поддержка болельщиков», - высказался Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Тренер питерской команды отметил, что в гостях у «Факела» в этом сезоне не было легко ни одной команде.

Матч двенадцатого тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Зенитом» пройдёт в субботу, 8 октября.