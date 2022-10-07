Масалитин считает, что Акинфееву не стоит переходить в «Зенит»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предложении экс-наставника «Зенита» Властимила Петржелы голкиперу «армейцев» Игорю Акинфееву перейти в петербургский клуб.

По мнению эксперта, легенде ЦСКА нет никакого смысла сейчас менять команду, так как он уже выиграл много трофеев за свою карьеру.

«Коней на переправе не меняют. Игорь провёл хорошую карьеру за ЦСКА и стал легендой «армейского» клуба. Если ему было бы 24 или 25 лет, то можно было бы перейти в «Зенит». Я думаю, что если бы Акинфеев уехал бы из ЦСКА, то куда—нибудь в Европу», — цитирует Масалитина Metaratings.

Напомним, что Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за основную команду которого выступает с 2003 года. В текущем сезоне 36-летний вратарь провёл в составе «армейцев» 12 матчей, пропустив 11 голов и четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.