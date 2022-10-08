Божин: «Борьба - наша стихия»

В матче двенадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги питерский «Зенит» не сумел переиграть воронежский «Факел», матч, прошедший в Воронеже, завершился со счетом 1:1. Признанный лучшим игроком поединка защитник «Факела» Сергей Божин прокомментировал события игры.

Он считает, что отобрать очки у гранда российского футбола удалось благодаря готовности навязывать ему борьбу за каждый клочок поля.

- Борьба — это козырь на нашем поле. Стараемся показывать красивый футбол. Замену я не просил, в борьбе игрок «Зенита» отмахнулся. Бразильцы играют на высоком уровне, хорошо играют в пас. Все ребята молодцы, отдали все силы, каждый внёс свой вклад, - заявил Божин в эфире телеканала «Матч Премьер».