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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин досрочно назвал чемпиона России

04 Октября 2022 • 11:35 Комментировать
Факел
...
Зенит
08.10 14:00

Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» сильнее остальных и будет чемпионом. Но хотелось бы, чтобы развязка наступила как можно позже и не угас интерес к турниру», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В последнем матче «Зенит» на «Газпром Арене» уверенно переиграл «Ростов» со счетом 3:1. После этого матча подопечные Сергея Семака набрали 29 баллов и опережают ближайшего преследователя на шесть очков.

В следующем поединке «сине-бело-голубые» на выезде встретятся с воронежским «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин
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ФАКЕЛ ЗЕНИТ
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