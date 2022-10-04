Лепёхин досрочно назвал чемпиона России

Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» сильнее остальных и будет чемпионом. Но хотелось бы, чтобы развязка наступила как можно позже и не угас интерес к турниру», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В последнем матче «Зенит» на «Газпром Арене» уверенно переиграл «Ростов» со счетом 3:1. После этого матча подопечные Сергея Семака набрали 29 баллов и опережают ближайшего преследователя на шесть очков.

В следующем поединке «сине-бело-голубые» на выезде встретятся с воронежским «Факелом».