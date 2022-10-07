Радченко считает, что Бакаев получает недостаточно игровой практики

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о проблемах новичка «сине-бело-голубых» Зелимхана Бакаева.

«Да, многие игроки в сборной получают мало игровой практики в клубах, как Бакаев» — цитирует бывшего футболиста «Зенита» Metaratings.ru. По словам Дмитрия, Зелимхану необходимо бороться за место в основной обойме команды Сергея Семака, который доверяет бывшему футболисту «Спартака».

Напомним, что Бакаев летом присоединился к составу четырёхкратных подряд чемпионов России в статусе свободного агента. В текущем розыгрыше РПЛ Зелимхан забил лишь один гол в девяти матчах.

