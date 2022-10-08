Гаджиев — о матче «Факел» - «Зенит»: «Это суперрезультат для всего российского футбола»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался после матча 12-го тура РПЛ «Факел» - «Зенит» (1:1). Голы в этой встрече забили Георгий Гонгадзе и Малком Филипе.

«Для любой команды дорого стоит отобрать очки у «Зенита». Ничья для «Факела» — это суперрезультат и не только для Воронежа, но и для всего российского футбола», — заявил Гаджиев «РБ Спорту».

Эксперт считает, что от мотивации очень многое зависит, но нельзя говорить о том, будто «Зенит» играл не в полную силу, он мог одержать победу в этой встрече.

Стоит отметить, что воронежский клуб не проигрывает на протяжении четырех матчей подряд.