Заварзин — о Малкоме и Клаудиньо: «Они нужны сборной России, чтобы сыграть ещё один матч с Киргизией?»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин поделился мнением о возможном выступлении бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо за сборную России.

По мнению Заварзина, национальной команде стоит давать больше шансов российским игрокам проявить себя, а не легионерам.

«Не знаю, нужны ли сборной России Малком и Клаудиньо. Для чего? Чтобы сыграть ещё один матч с Киргизией? Малком и Клаудиньо преследуют экономическую цель. До 2026 года сборная точно нигде не будет выступать, а эти бразильцы через три года будут собираться на пенсию», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Малком провёл в составе «Зенита» 14 матчей, забив в них восемь голов и отдав семь результативных передач. На счету Клаудиньо один гол и четыре результативные передачи в 10 встречах.