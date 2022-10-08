Пятибратов: «В матче с «Торпедо» к ребятам не было претензий, поэтому состав тот же»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- На протяжении последних трех туров «Факел» непременно набирает очки. Команда уже адаптировалась к условиям Премьер-лиги?

- Да, команда адаптировалась, мы много работали. Стараемся показывать лучший футбол и результат, а это значит, что мы двигаемся в правильном направлении.

- Сегодня по сравнению с предыдущим матчем с «Торпедо» в составе «Факела» нет ни одной замены в основном составе. То есть, на «Зенит» не нужен какой-то специальный тактический план, какие-то задумки? Или они уже будут внутри того состава, который вы заявили?

- У нас есть, конечно, план на игру с «Зенитом». Мы с «Торпедо», на мой взгляд, провели качественный матч. Нам не удалось победы добиться, но к ребятам не было претензий, поэтому состав тот же.

- Четыре человека находятся под угрозой дисквалификации, это основные игроки. Не было ли мысли приберечь их перед игрой с «Химками»?

- Нет, не было мысли, мы об этом даже не думали. Я уже говорил, что мы не делим матчи, для нас сегодня очень важный матч, и ребята готовы играть.