Ловрен: «Ливерпуль» должен стать той командой, которой был совсем недавно»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал неудачные выступления «Ливерпуля» на старте нового сезона. Напомним, что хорват выступал за мерсисайдцев с 2014 по 2020 год.

«Посмотрим, как история будет развиваться дальше. Возможно, это действительно спад, но проблема может оказаться и краткосрочной. «Ливерпуль» должен стать той командой, которой был совсем недавно», – цитирует Ловрена Sportske.

«Ливерпуль» в данный момент идёт на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. У команды Юргена Клоппа три ничьи и одно поражение в 6 стартовых турах Премьер-лиги. Свой следующий матч «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» после международной паузы.