Мостовой: Я бы не пошёл в «Зенит-2», мой уровень — это клуб РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном назначении в «Зенит-2».

«Пошел бы я вместо Радимова в «Зенит-2»? Если бы мне сделали предложение, то я бы отказался. Это неэтичное для меня предложение», — приводит слова Мостового Sport 24.

Эксперт заявил, ему не 40 лет, чтобы по таким командам бегать, его уровень — это Российская премьер-лига, поэтому вариант с «Зенитом-2» полностью исключен.

Ранее стало известно, что Владислав Радимов покинул пост главного тренера второй команды «сине-бело-голубых» и был назначен советником по развитию молодежного футбола в клубе.