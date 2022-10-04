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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: Я бы не пошёл в «Зенит-2», мой уровень — это клуб РПЛ

04 Октября 2022 • 18:53 Комментировать
Факел
...
Зенит
08.10 14:00

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном назначении в «Зенит-2».

«Пошел бы я вместо Радимова в «Зенит-2»? Если бы мне сделали предложение, то я бы отказался. Это неэтичное для меня предложение», — приводит слова Мостового Sport 24.

Эксперт заявил, ему не 40 лет, чтобы по таким командам бегать, его уровень — это Российская премьер-лига, поэтому вариант с «Зенитом-2» полностью исключен.

Ранее стало известно, что Владислав Радимов покинул пост главного тренера второй команды «сине-бело-голубых» и был назначен советником по развитию молодежного футбола в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов Александр Мостовой Зенит-2 РПЛ
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