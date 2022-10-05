Спортивный директор «Факела»: У нас нет проблем с выплатами зарплаты

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос, есть ли в клубе задолженности по зарплате.

«Константин Генич предположил, что в «Факеле» могут быть задержки по зарплате? У нас с этим нет никаких проблем», — заявил Котов «Чемпионату».

Ранее известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о том, что у воронежской команды могут быть задержки по выплате денежных средств.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе девять набранных очков после 11-ти туров. В следующем матче воронежский клуб примет на своем поле «Зенит», игра пройдет 8 октября в 14:00 по мск.