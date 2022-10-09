Тренер «Факела»: «Было желание победить «Зенит»

Рулевой воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал результат поединка против петербургского «Зенита» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Голами отметились Гонгадзе и Малком.

«Этот результат заносим себе в актив, хотя было желание победить. Сказал ребятам, что они молодцы, проявили характер. Спасибо болельщикам - их вклад был решающим», - заявил специалист во время послематчевой пресс-конференции.

После 12 туров «Факел» имеет десять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке воронежский коллектив на выезде встретится с подмосковными «Химками».