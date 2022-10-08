Агент Малкома и Клаудиньо опроверг информацию о возможном выступлении бразильцев за сборную России

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, в разговоре с Metaratings опроверг информацию о возможном выступлении своих клиентов за сборную России.

Агент заявил, что вопрос игры за национальную команду нашей страны никогда не обсуждался с игроками и назвал эту информацию фейком.

25-летний Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». В текущем сезоне бразилец провёл в составе петербургской команды 14 матчей, отметившись в них семью голами и семью результативными передачами.

На счету Клаудиньо один мяч и три голевые передачи в десяти играх. Полузащитнику, как и Малкому, 25 лет. Ранее они вместе выступали за сборную Бразилии на олимпийских играх, став победителями турнира.