Чухлов: «Зенит» в Воронеже не произвёл впечатления»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Борис Чухлов высказался о ничейном поединке «сине-бело-голубых» против воронежского «Факела».

«Команда в Воронеже не произвела впечатления. Я перед матчем с «Факелом» сказал: если Семак настроит игроков на матч с аутсайдером, тогда он тренер. А пытаться победить без ударов по воротам… Ну, извините», – заявил чемпион СССР – 1984 в интервью «РБ Спорт». Чухлов считает, что оправдывать слабую игру в нападении отсутствием форвардов нельзя.

Напомним, что петербургский клуб неожиданно потерял очки на «Центральном стадионе профсоюзов», сыграв вничью 1:1. В составе «Зенита» голом отметился Малком Филипе.