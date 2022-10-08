Мостовой: «Факел» — молодцы, отобрали очки у лидера»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью в матче 12-го тура РПЛ «Факел» - «Зенит».

«Факел» — молодцы, отобрали очки у лидера. Вряд ли кто-то мог подумать об этом перед игрой», — заявил Мостовой «Чемпионату».

Эксперт отметил, что перед матчем говорил о победе «Зенита» со счетом 2:1, но «сине-бело-голубые» не смогли вскрыть воронежский клуб, это потеря двух очков для лидера.

Встреча между «Факелом» и «Зенитом» завершилась со счетом 1:1. Для хозяев этот матч стал четвертым подряд без поражений после смены главного тренера. Сейчас команду возглавляет Дмитрий Пятибратов.