Агент Вендела прокомментировал будущее игрока в «Зените»

Агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела, ответил на вопрос о будущем своего клиента в клубе.

«По состоянию на сегодня Вендел остается в России», — цитирует слова Рибейро «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний игрок принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Трудовое соглашение бразильца с санкт-петербургским клубом рассчитано до 2027 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 19 миллионов евро.

«Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 30 очков после 12-ти туров.