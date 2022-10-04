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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маурисио: «Для российского футбола плохо, что у «Зенита» нет конкурентов»

04 Октября 2022 • 12:14 Комментировать
Факел
...
Зенит
08.10 14:00

Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио, ныне выступающий за «Родину», высказался о конкуренции в чемпионате России.

По мнению бразильца, нет ничего хорошего в том, что у петербуржцев сейчас нет конкурентов в РПЛ. Также Маурисио отметил вклад в успехи «сине-бело-голубых» наставника команды Сергея Семака.

«Для российского футбола плохо, что у «Зенита» нет конкурентов. В Петербурге много сильных футболистов, но нельзя говорить, что «Зенит» чемпион только за счёт бюджета. Семак проделал хорошую работу», — цитирует Маурисио Sport24.

Напомним, «Зенит» является победителем четырёх последних розыгрышей чемпионата России. В текущем сезоне питерцы также уверенно возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 29 набранных очков после 11 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маурисио Родина Москва
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