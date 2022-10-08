Чухлов рассказал, какие игроки тащат «Зенит»

Ветеран петербургского «Зенита» Борис Чухлов поделился мнением о предстоящем противостоянии воронежского «Факела» и команды Сергея Семака в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Станет ли матч легкой прогулкой для «Зенита»? Этот вопрос нужно задать бразильцам, захотят ли они поиграть в футбол или будут валять дурака. Сейчас команду тащат Вендел и Малком», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Факел» - «Зенит» состоится в Воронеже сегодня, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 11 туров хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на первой строчке.