Александр Мостовой: «Не верится в искренность слов Малкома»

Бывший футболист российской национальной команды Александр Мостовой высказался о возможном получении российского гражданства Малкомом Филипе.

«Не очень верится в искренность. Незачем это делать, а тем более — говорить. Сейчас у сборной нет матчей: да и не очень понятно, когда они будут. И зачем освобождать места для легионеров? Жить здесь Малком все равно не будет», — отметил Мостовой в интервью «Чемпионату».

Напомним, что бразильский вингер «Зенита» заявил, что хочет получить российский паспорт в знак благодарности стране, а также для освобождения легионерского места в составе «сине-бело-голубых».

