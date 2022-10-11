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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Не верится в искренность слов Малкома»

11 Октября 2022 • 20:27 Комментировать
Факел
1:1
Зенит
окончен

Бывший футболист российской национальной команды Александр Мостовой высказался о возможном получении российского гражданства Малкомом Филипе.

«Не очень верится в искренность. Незачем это делать, а тем более — говорить. Сейчас у сборной нет матчей: да и не очень понятно, когда они будут. И зачем освобождать места для легионеров? Жить здесь Малком все равно не будет», — отметил Мостовой в интервью «Чемпионату».

Напомним, что бразильский вингер «Зенита» заявил, что хочет получить российский паспорт в знак благодарности стране, а также для освобождения легионерского места в составе «сине-бело-голубых».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Малком Филипе
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