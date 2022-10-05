Полузащитник «Факела» Квеквескири: «Я бы сделал выбор в пользу сборной Грузии»

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал о потенциальном выборе между сборными Грузии и России.

«Я бы сделал выбор в пользу сборной Грузии. При всей моей любви и уважении к России. Я бы не смог по‑другому поступить в данной ситуации. Я по крови грузин, мои родители грузины», - сказал футболист в интервью «Матч ТВ».

Игрок отметил, что в России он получил воспитание, образование, женился и завёл детей, в связи с чем испытывает уважение к ней так же, как к Грузии.

«Я люблю две страны, не могу какую‑то выкинуть из своего сердца», - сказал Квеквескири.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России полузащитник принял участие в десяти матчах, в которых отметился одним голом (в ворота московского «Локомотива»).