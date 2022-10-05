Караваев ответил Комличенко по поводу командной игры «Зенита»

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал слова нападающего «Ростова» Николая Комличенко, ранее заявившего, что петербуржцы побеждают лишь за счёт индивидуального мастерства своих игроков.

Караваев не согласился с 27-летним форвардом, отметив, что «Зенит» также хорош и в командной игре.

«Без командной игры не будет результата. Невозможно побеждать и выигрывать титулы только на индивидуальных качествах. Создать момент, забить гол — да. Но в любом случае побеждает команда, проигрывает тоже», — приводит слова Караваева Sport24.

После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ростов» на семь очков. Свой следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 8 октября против «Факела». Начало — в 14:00 по московскому времени.