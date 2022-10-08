Семак считает, что в РПЛ оптимальное количеств команд

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги.

«На сегодняшний день, наверное, оптимальное количество команд. Если ситуация будет позволять сделать больше матчей, почему нет. Можно, но для этого нужна подготовка», — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.

При этом специалист отметил, что важным фактором является уровень сопротивления тех команд, которые могут прийти, очень важно, чтобы спортивная составляющая не проседала.

«Зенит» сыграл вничью с «Факелом» в рамках мачта 12-го тура чемпионата России, встреча завершилась со счетом 1:1.