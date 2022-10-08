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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак считает, что в РПЛ оптимальное количеств команд

08 Октября 2022 • 18:37 Комментировать (1)
Факел
1:1
Зенит
окончен

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги.

«На сегодняшний день, наверное, оптимальное количество команд. Если ситуация будет позволять сделать больше матчей, почему нет. Можно, но для этого нужна подготовка», — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.

При этом специалист отметил, что важным фактором является уровень сопротивления тех команд, которые могут прийти, очень важно, чтобы спортивная составляющая не проседала.

«Зенит» сыграл вничью с «Факелом» в рамках мачта 12-го тура чемпионата России, встреча завершилась со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Комментарии (1)
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Cruyff
08 Октября 2022 в 18:40
Семаку страшно что появятся ещё два Факела и он будет им продувать кстати в следующем туре Пари НН где грозный Гоцук может при угловых или штрафных положить голешник Зениту потому что защита Зенита при навесах испытывает такой мандраж что страшно становится всем
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