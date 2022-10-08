Семак: «Наш приезд в Воронеж после столь длительного перерыва - это приятное событие»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- У вас есть постоянная ротация среди нападающих, Сергеев, Кассьерра. Матео был заменен в перерыве прошлого матча, но сегодня снова в старте выходит. Почему именно он?

- Ваня Сергеев приболел, он не прилетел на этот матч, поэтому Матео сегодня в стартовом составе.

- Вы здесь были 21 год назад. Какие у вас остались впечатления о Воронеже с того времени?

- Самые прекрасные. Футбольный город, люди очень любят футбол. Тот ажиотаж, который есть практически на всех матчах Премьер-лиги, говорит о том, что люди, болельщики соскучились по большому футболу. Команда старается отплатить им своим настроем, желанием, борьбой, все матчи смотреть интересно. Поэтому наш приезд в Воронеж после столь длительного перерыва, конечно, это приятное событие.