Ринат Билялетдинов назвал преимущество Карпина над Семаком

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, кто лучше: Сергей Семак или Валерий Карпин.

«Надо отталкиваться от того, у кого какой материал под рукой. Нет универсальной формулы, чтобы выявить, как игроки прогрессируют при определенном тренере», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что люди могут сказать про качественных бразильцев, которые есть у Семака, поэтому ему легче, в чем-то они будут правы, а у Карпина есть преимущество, его футболисты быстрее раскрываются. При этом нельзя забывать и о других российских специалистах, добавил Билялетдинов.