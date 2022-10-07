Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов: «Факел» может спасти только недооценка со стороны «Зенита»

07 Октября 2022 • 23:52 Комментировать
Факел
...
Зенит
Через 12 ч. 56 мин.

Лидирующий в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» сыграет в двенадцатом туре чемпионата с воронежским «Факелом», и бывший футболист советской сборной и московского «Спартака» Александр Бубнов не сомневается, что «Зенит» обыграет новичка Премьер-лиги. Спасти воронежцев может лишь несерьезный настрой со стороны питерцев.

- Единственное, что может спасти «Факел» — недооценка со стороны петербуржцев. Впрочем, убеждён, что отказываться от своей игры воронежцы всё равно не станут. Мой прогноз: победа «Зенита» со счётом 3:0, - цитирует Бубнова издание Sportbox.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел Александр Бубнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Химки Химки
2
1
Видео
08.10.22 в 14:00
Факел Факел
Зенит Зенит
8.20 5.80 1.34
Видео
08.10.22 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.38 3.55 2.95
Видео
08.10.22 в 19:00
Сочи Сочи
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.71 4.10 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
00:23 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал о любви Федуна к «Спартаку»
07 Октября
23:52 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Факел» может спасти только недооценка со стороны «Зенита»
23:47 · Россия. Премьер-лига
Черевченко планирует возврат к тренерской деятельности
23:29 · Россия. Премьер-лига
Тарханов описал проблемы «Химок» в обороне
22:46 · Россия. Первая лига
Широков: «Балтика» правильно поступила с Гогричиани»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Семшов считает, что нужно вернуть формат «весна-осень»
22:37 · Россия. Первая лига
Кавазашвили: «Нервы — слабое место Слуцкого»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Гогниев прокомментировал хоровод игроков «Химок» 1
22:21 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Могли и очки взять»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Петржела считает, что Бакаев сделал правильный выбор
21:57 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Локомотив» бросает то в жар, то в холод»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре
21:47 · Россия. Первая лига
Кечинов считает, что Слуцкому следует покинуть «Рубин» 1
21:21 · Россия. Премьер-лига
«Новый год какой-то» - Булыкин удивился хороводу игроков «Химок»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко прокомментировал победу над «Химками»
Все новости
Рекомендуем