Бубнов: «Факел» может спасти только недооценка со стороны «Зенита»

Лидирующий в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» сыграет в двенадцатом туре чемпионата с воронежским «Факелом», и бывший футболист советской сборной и московского «Спартака» Александр Бубнов не сомневается, что «Зенит» обыграет новичка Премьер-лиги. Спасти воронежцев может лишь несерьезный настрой со стороны питерцев.

- Единственное, что может спасти «Факел» — недооценка со стороны петербуржцев. Впрочем, убеждён, что отказываться от своей игры воронежцы всё равно не станут. Мой прогноз: победа «Зенита» со счётом 3:0, - цитирует Бубнова издание Sportbox.