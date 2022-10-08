Романцев — о Малкоме и Клаудиньо: «В отличии от некоторых легионеров, они не сбежали в Бразилию»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал слухи о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

Специалист оценил это решение легионеров петербургской команды, отметив их любовь к нашей стране и своему клубу, в чем, по мнению Романцева, есть большая заслуга наставника «сине-бело-голубых» Сергей Семака.

«Желание получить паспорта РФ доказывает, что им нравится наша страна и клуб, в котором они выступают. В отличии от некоторых легионеров, они не сбежали в Бразилию, а остались — это лишний раз говорит о внимании, которое оказывают в «Зените» своим футболистам», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 29 набранными очками в своём активе. Свой следующий матч петербургская команда проведёт сегодня, 8 октября, против «Факела». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.