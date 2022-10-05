Агент Чистякова: «Дима ждет своего шанса в «Зените»

Андрей Талаев, представитель защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался об отсутствии игровой практики своего клиента.

«Дима — профессионал и относится к этой ситуации соответствующе. На тренировках доказывает, дальше уже пусть тренер решает, кого ставить. Никто ни с кем не разговаривал. Он доказывает и ждет своего шанса», – заявил агент игрока сборной России в интервью изданию «РБ Спорт».

Отметим, что после мощного предыдущего сезона Сергей Семак перестал ставить в стартовый состав Чистякова. В рамках всех состязаний текущего сезона Дмитрий провёл лишь пять встреч, лишь однажды в Российской премьер-лиге выйдя в основе.

