Агент рассказал, согласился бы Бийол перейти в «Зенит»

Роберт Чибеж, агент бывшего защитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал об адаптации своего клиента в «Удинезе», а также поделился мнением о том, смог бы словенец перейти в «Зенит».

По мнению агента, чемпионат Италии очень хорошо подходит Бийолу, который раскрылся в чемпионате России под руководством Алексея Березуцкого, и теперь готов выступать в такой сильной лиге, как Серия А.

«Он очень благодарен Алексею Березуцкому за то, что тот нашёл позицию, на которой Яка по-настоящему раскрылся. Он перевёл Бийола в центр защиты и это стало решающим фактором. Сейчас Яка играет всё лучше с каждым матчем, он обрёл себя.

Согласился бы Яка перейти в «Зенит»? В венах Яки течёт «красно-синяя» кровь. Но сейчас нельзя сказать, что произойдёт в будущем», — цитирует Чибежа «РБ Спорт».

В текущем сезоне Бийол провёл за «Удинезе» шесть матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. В составе «армейцев» защитник забил семь голов и отдал восемь результативных передач в 96 встречах.