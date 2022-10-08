Юран — о возможном выступлении Малкома и Клаудиньо за сборную России: «Мы не можем найти 20 человек и воспитать их?»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о возможном выступлении бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо за сборную России, в случае получения ими российского гражданства.

Специалист выступил против такого решения, отметив в Россия способна воспитать собственных футболистов.

«У нас в стране не 15 миллионов, а 150. Мне неприятно такое слышать. Тогда нам надо закрывать детские школы — будет легализовывать легионеров. Мы же не Швейцария или Люксембург, которые маленькие. Мы не можем найти 20 человек и воспитать их? Я не могу эту вещь понять», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, ранее сам Малком сообщил, что намерен получить российский паспорт для того, чтобы петербургская команда смогла усилиться ещё одним иностранным футболистом.

Отметим, что и Малкому, и Клаудиньо сейчас по 25 лет. Оба игрока защищали цвета национальной сборной Бразилии на последних олимпийских играх, где «пентакампеоны» стали победителями турнира.