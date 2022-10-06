Радченко: «Кузяев – важный игрок для «Зенита»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на возможное продление контракта полузащитника Далера Кузяева с «сине-бело-голубыми».

«Кузяев – важный игрок для команды. Мы не раз видели, что он полностью подходит под систему Семака, думаю, он устраивает главного тренера», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Специалист заявил, что Кузяев постоянно демонстрирует стабильную игру, поэтому он заслужил новый контракт с клубом.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о том, что клуб предложит новое соглашение футболисту.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал один ассист.